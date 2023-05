3 anni dall’omicidio Floyd, Biden: “Impegno per giustizia equa per tutti”

‘L’omicidio di George Floyd ha messo in luce per molti ciò che le comunità nere hanno conosciuto e sperimentato da tempo: che dobbiamo impegnarci per garantire che l’America mantenga la sua promessa fondamentale di giustizia equa e imparziale per tutti”.

Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden affermando che ”oggi, tre anni dopo il suo assassinio, andiamo avanti con i progressi che abbiamo fatto e impegniamoci nuovamente a cambiare i cuori e le menti, nonché le leggi e le politiche”.