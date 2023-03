41enne trovato morto legato al letto: casa distrutta ed auto sparita

Alessandro Gozzoli, consulente del lavoro 41enne,è stato trovato venerdì dalla sorella nella sua abitazione privo di vita, legato al letto.

E’ giallo sulla morte dell’uomo, avvenuta a Formigine, in provincia di Modena: se una primissima ipotesi formulata dai Carabinieri portava ad un gioco erotico finito in tragedia, due elementi chiave come l’auto sparita e l’abitazione a soqquadro terrebbero in piedi la pista legata alla rapina o a un furto.

Si indaga dunque senza escludere alcuna possibilità, anche quella dell’omicidio volontario.