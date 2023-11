5 mesi fuori dallo stadio per Taylor Swift: la follia dei fan

Incredibile entusiasmo da parte dei fan di Taylor Swift: in diversi sono stati accampati per 5 mesi fuori dallo stadio in vista del concerto

In tenda, per cinque lunghi mesi, per avere la certezza di essere in prima fila per il concerto di Taylor Swift.

Follia vera quella dei fans argentini, che per settimane hanno “soggiornato” all’esterno del River Plate Stadium, teatro il 9, 10 e 11 novembre dell’Eras Tour della cantante.

Come era accaduto a Campovolo per il concerto di Harry Styles, anche in questo caso sono state fissate delle regole ferree.

Le regole del campeggio dei fan di Taylor Swift

I fan hanno allestito quattro tende fuori dallo stadio, che vengono occupate, a rotazione, da centinaia di fan. Per i turni, due organizzatori hanno creato un foglio di calcolo interno, che viene aggiornato dagli amministratori designati e che tiene traccia di circa 60 persone per tenda.

Inoltre, gli organizzatori segnano il tempo che le persone trascorrono accampati: più è maggiori sono le possibilità di finire in prima fila. Tuttavia, per il codice di condotta generale dei campeggiatori, nessuno è obbligato a rinunciare del tutto alle proprie responsabilità: le persone possono continuare ad andare a scuola, all’università o al lavoro.

