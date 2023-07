Troppo entusiasmo al concerto di Taylor Swift: fan generano terremoto

I fan di Taylor Swift, impazziti di gioia al concerto della loro beniamina a Seattle, avrebbero causato una scossa sismica

Terremoto a Seattle, nello Stato di Washington. Attenzione, però, perchè il sisma in questo caso non avrebbe avuto origini prettamente naturali, tutt’altro.

I fan di Taylor Swift, infatti, hanno invaso il Lumen Field per assistere al concerto della loro beniamina e, per via di un entusiasmo incontenibile, avrebbero causato un’attività sismica pari a un terremoto di magnitudo 2.3 sulla scala Richter. A scriverlo è la Cnn, che cita le analisi della sismologa Jackie Caplan-Auerbach.

Lo Swift Quake

Come spiega la testata americana, l’eccesso di gioia dei fan ha creato un effetto terremoto. Il fenomeno è già stato ribattezzato Swift Quake. Non è tuttavia la prima volta che a Seattle si registra un evento del genere. Nel 2011 ci fu infatti il Beast Quake, quando i tifosi della squadra di football Seattle Seahawks esultarono per il touchdown del running back Marshawn Lynch – soprannominato Beast Mode per il suo stile di corsa aggressivo – durante una partita di playoff contro i New Orleans Saints.