97enne in difficoltà soccorsa dai poliziotti insieme a 118 e vigili del fuoco

I soccorsi allertati dal figlio preoccupato perchè la madre non rispondeva alle sue chiamate

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti all’interno di un’abitazione in località Rimbocchi, a Perugia, per soccorrere una anziana in difficoltà. Era stato il figlio che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre da diverse ore e non potendo accedere all’abitazione, preoccupato che potesse esserle successo qualcosa, aveva chiesto l’intervento dei soccorsi. Una volta sul posto, oltre al figlio, gli agenti hanno trovato il personale del 118 e gli operatori dei Vigili del Fuoco che hanno informato i poliziotti dell’impossibilità di accedere dalla porta d’ingresso, chiusa dall’interno del portone d’ingresso.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento da una finestra e ad aprire il portone, permettendo ai sanitari e agli agenti di prestare soccorso alla donna, trovata a terra, in bagno. Dopo averla rassicurata e messa in sicurezza, hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per le cure necessarie. Agli operatori la donna ha spiegato di essere caduta nella mattinata e di non essere riuscita più ad alzarsi.