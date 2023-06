A Siracusa le riprese della serie Netflix “Il gattopardo”: set in piazza Duomo

A partire dal prossimo 15 giugno in piazza Duomo, a Siracusa, via ai lavori per l’allestimento del set della serie 'Il Gattopardo'

A partire da giovedì prossimo (15 giugno) inizieranno, in piazza Duomo, a Siracusa, i lavori per l’allestimento del set della serie ‘Il Gattopardo’, la maxi produzione Netflix realizzata sul capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le riprese si svolgeranno dal 26 giugno all’1 luglio. Ne dà notizia la Film Commission comunale, che sta collaborando con la Indiana Production nei rapporti con gli enti, le aziende e le maestranze locali e nella pianificazione di quanto necessario affinché tutto si svolga senza ostacoli.

La serie sarà trasmessa in 190 Paesi

La serie sarà trasmessa in 190 Paesi. Il set occuperà circa metà della piazza e sarà smontato entro l’8 luglio. La Film Commission confida “nella collaborazione e nella condivisione del progetto cinematografico internazionale da parte dei residenti, delle attività commerciali di piazza Duomo e delle vie limitrofe, dei settori dedicati ai turisti e ai loro tour in Ortigia nel periodo indicato”.

Durante i giorni di riprese, l’accesso in piazza Duomo sarà regolamentato.