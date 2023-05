A spasso con tigre al guinzaglio: social infuriati contro ex giocatore Manchester City

Non è la prima volta che calciatori in orbita City si rendono protagonisti di episodi del genere.

Non poteva passare inosservata, agli occhi degli animalisti, la foto postata su Instagram che immortala Jason Denayer, ex difensore del Manchester City, a spasso con una tigre al guinzaglio. Ai più forse il suo nome non dice molto, visto che il nazionale belga ha sì trascorso 5 anni con il City, ma senza mai fare l’esordio in prima squadra. Nel suo curriculum di calciatore ha trascorso una stagione in Premier in prestito al Sunderland e ha vinto la Premiership scozzese durante un altro prestito al Celtic. Denayer, 27 anni, ha continuato a stupire in Francia con il Lione e ha partecipato a Euro 2016 con il Belgio, ma ora gioca nella Pro League degli Emirati Arabi per il club di Dubai Shabab Al-Ahli.

Il vizietto degli ex Citizen

Una scelta, quella di passeggiare la tigre al guinzaglio, tra l’altro arrugginito, che ha scatenato polemiche, indignando soprattutto gli animalisti, anche se non è mancato chi lo ha applaudito: “Il re leone con la sua tigre”, “Sei il migliore” e “Il capo”. Tra l’altro, non è neanche la prima volta che calciatori in orbita Manchester City si rendono protagonisti di episodi del genere. Nel 2020, Memphis Depay, ex attaccante dei Citizen è stato oggetto di feroci critiche nei gruppi per i diritti degli animali. L’olandese aveva interagito con un cucciolo di ligre, un felino incrocio tra un leone e una tigre.