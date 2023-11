“A tavola con i vitigni”, l’iniziativa di Onav Catania

Tre serate per degustare ed approfondire la conoscenza dell’abbinamento tra cibo e vino

Tre serate per degustare ed approfondire la conoscenza dell’abbinamento tra cibo e vino. “A tavola con i vitigni” è l’iniziativa di Onav Catania rivolta a tutti gli appassionati che desiderano sperimentare l’inclinazione dei vini “gastronomici” in un’atmosfera di convivialità. L’appuntamento mensile ha trovato sede fissa presso “Piazza Scammacca – Mercato, Persone, Cultura” sito nella città etnea in Piazza Scammacca 9, un luogo dalle molte anime che abbraccia perfettamente l’intento educativo dell’occasione.

“Importante percorso sensoriale”

“Vivere con noi questo importante percorso sensoriale accompagna puntata per puntata l’ospite ad approfondire tre temi enologici diversi – sottolinea Danilo Trapanotto, delegato Onav Catania – e ad esplorare l’abbinabilità dei vini in degustazione. Ciascun commensale è messo nelle condizioni ideali per scoprire quali sono i migliori abbinamenti tra i vini in degustazione e come operare la scelta al variare delle possibilità. La selezione delle etichette è stato un lavoro molto stimolante: Toscana, Trentino e il gran finale 2023 sarà un mini tour delle più importanti aree spumantistiche d’Italia”.

Le serate sono co-condotte insieme alla giornalista specializzata e sommelier Valeria Lopis che insieme ai maestri assaggiatori guida la cena-assaggio. “Abbiamo iniziato con il Sangiovese dalla Toscana, per poi passare in rassegna alcuni vitigni autoctoni trentini ormai poco diffusi come Schiava, Marzemino e Lagrein, chiuderemo l’iter del 2023 concentrandoci su alcuni vitigni vocati alla spumantizzazione – spiega la divulgatrice e giornalista etnea – il prossimo 6 dicembre ultimo appuntamento dell’anno con un viaggio attraverso areali e stili ‘in bolle’. Come sempre goderemo soprattutto della piacevolezza della condivisione: l’intenzione è quella riportare il vino al centro della tavola ritrovandone il significato completo”.

Come prenotarsi

La risposta del pubblico ha convinto gli organizzatori a continuare anche per il 2024: a breve nuove date e focus per “A tavola con i vitigni” che continuerà a raccontare il legame indissolubile tra vino e cibo in una chiave accessibile, amichevole e partecipativa. Per prenotazioni: https://onav.it/eventi/a-tavola-con