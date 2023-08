Terrore sulla A29, auto in contromano alle prime luci dell’alba

Tragedia sfiorata in autostrada: auto in contromano sulla Palermo-Mazara. Diverse le segnalazioni al 112.

Momenti di paura alle prime luci dell’alba sulla A29 Palermo – Mazara del Vallo, dove una donna avrebbe percorso circa dieci chilometri in contromano con la propria auto.

Fortunatamente non risultano feriti, ma il rischio è stato elevato.

Auto in contromano sulla A29

Secondo una prima ricostruzione, la conducente del mezzo – una donna di 55 anni, alla guida di un’utilitaria – avrebbe imboccato l’autostrada nella direzione sbagliata. Avrebbe percorso circa 10 chilometri prima di essere fermata dagli agenti della Polizia Stradale in servizio sulla Palermo-Mazara.

Più persone avrebbero contattato il 112 per segnalare l’auto in contromano lungo l’autostrada. Le pattuglie l’avrebbero individuata intorno al chilometro 11+300. Secondo i primi accertamenti, la 55enne alla guida non avrebbe assunto alcol o droghe. All’origine del brutto episodio potrebbe esserci un momento di distrazione: pare che la donna, infatti, avesse finito di lavorare dopo un turno di notte e che non si fosse accorta dell’errore commesso.

Il caso della Cassia Bis

Di auto in contromano, ultimamente, se ne sono viste parecchie. E non solo in Sicilia. Ha fatto il giro del web il video girato lungo la Cassia Bis (Roma), dove un’auto in contromano la scorsa settimana ha provocato un brutto incidente. Testimone del terribile evento l’ex rugbista catanese Andrea Lo Cicero.

Immagine di repertorio