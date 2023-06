Abodi: “Lavori di riqualificazione al Barbera per Euro 2032”, ma niente illusioni

"Una scelta dolorosa"

“E’ stata dolorosa la scelta di tenere Palermo in panchina, ma questa è la valutazioni della Uefa sull’affidabilità dei dossier. Motivo per il quale purtroppo la Federcalcio ha scelto altri stadi (Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, ndr ) e non quello di Palermo”. Queste le parole del ministro ministro per lo Sport Giovani Andrea Abodi , in visita a Palermo per confermare l’attenzione e il lavoro del governo per il miglioramento dei luoghi di sport.

Probabilità ridotte al lumicino

Il Renzo Barbera dunque rientra nel progetto di riqualificazione promosso dal ministero dello Sport nell’ottica della candidatura ad Euro 2032. Tuttavia, la possibilità di veder l’erba della Favorita calpestata dai campioni che parteciperanno al campionato europeo al momento rimane bassa.