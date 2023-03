Abusa di una bambina per 4 anni: arrestato 20enne

Avrebbe abusato di una minorenne, sua parente, dal 2018 fino al giugno 2022. Un 20enne è finito oggi in manette a Fasano, in provincia di Brindisi. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei Minorenni di Lecce, su richiesta dal procuratore del Tribunale dei Minorenni Simona Filoni, a carico di un giovane residente in provincia per il delitto di violenza sessuale pluriaggravata. Stessa misura è stata emessa dal gip del tribunale ordinario per lo stesso reato commesso dal presunto autore della violenza da maggiorenne, per alcuni mesi, ai danni della stessa vittima.