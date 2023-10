Abusivo, affittato “in nero” e anche sporco, 11mila euro di sanzioni per locale a Palermo

L'attività, secondo quanto riscontrato dagli agenti nel corso dei controlli contro l'abusivismo commerciale, non aveva autorizzazioni e presentava anche carenze igienico sanitarie.

La Polizia di Stato, nel corso delle ultime settimane, ha eseguito una serie di controlli contro l’abusivismo commerciale e altri illeciti (spaccio, risse, disturbi alla quiete pubblica e non solo) a Palermo (soprattutto, ma non solo, nel quartiere Montepellegrino) ed elevato una serie di sanzioni.

Ecco il bilancio dell’attività degli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza “Libertà”, che hanno agito con la collaborazione della Polizia Municipale e dell’Asp di Palermo.

Abusivismo commerciale e illeciti, sanzioni a Montepellegrino

Gli agenti hanno effettuato controlli amministrativi in un esercizio commerciale del quartiere Montepellegrino e hanno riscontrato diverse irregolarità. Dalla verifica ispettiva è emerso che l’attività commerciale era totalmente abusiva in quanto priva di S.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande e di ogni autorizzazione per l’occupazione abusiva del suolo pubblico nella sede del marciapiede antistante il locale.

Si è pertanto proceduto al sequestro amministrativo cautelare dell’attività e delle attrezzature utilizzate, ed elevate diverse sanzioni a seguito delle violazioni amministrative rilevate:

sanzione dell’importo di euro 173 con conseguente denuncia del gestore dell’esercizio commerciale, perché occupava illecitamente una porzione di suolo pubblico al fine di trarne profitto;

sanzione dell’importo di euro 300 perché il locale risultava sprovvisto della necessaria concessione senza essersi conformato al Regolamento Dehors;

sanzione dell’importo di euro 50 in quanto il gestore installava a prospetto una tenda solare priva della prescritta autorizzazione;

sanzione dell’importo di euro 5.000 perché esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita al banco e ai tavoli con annessa cucina/laboratorio, pur essendo il locale privo della prescritta Scia di attività;

sanzione dell’importo di euro 3.000 perché l’attività è risultata sprovvista della necessaria autorizzazione sanitaria;

sanzione dell’importo di euro 1.000 per carenze igienico sanitarie;

sanzione dell’importo di euro 2.000 per la mancata attività di autocontrollo relativa alla normativa H.a.c.c.p.

L’ammontare complessivo delle sanzioni elevate nel corso dei controlli è pari a circa 11.000 euro.

Infine dagli accertamenti effettuati è emerso che i locali che ospitavano l’esercizio commerciale, cui sono stati posti i sigilli, erano stati affittati in nero ai gestori del medesimo esercizio con contratti fittizi.

