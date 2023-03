ACADEMY – Life & Business Trainer forma manager da tutta la Sicilia

INTEGRA Srl propone corsi manageriali per insegnare come strutturare un business

PALERMO – Su Palermo e Ragusa INTEGRA propone corsi manageriali con l’obiettivo di fornire conoscenza di tutto ciò che serve per strutturare un business. Lo fa attraverso ACADEMY – Life & Business Training, ovvero quel che l’azienda dei ceo Marco Capobianco, Walter Solarino e Girolamo Polizzi ama definire “palestra per imprenditori”. Le lezioni sono organizzate con cadenza bimestrale e sono previste edizioni evento, aperte gratuitamente a tutti i manager del territorio siciliano.

L’Academy di INTEGRA srl garantisce una formazione trasversale, permette a imprenditori, manager e professionisti, di acquisire o migliorare i risultati dell’azienda, ma anche se stessi attraverso la comunicazione Pnl.

A marzo l’attività di ACADEMY – Life & Business Training è a pieno regime con i corsi riservati ai capo azienda.

“L’attività è in corso – ha spiegato Marco Capobianco, co-fondatore di Integra – e dura poco più di un anno. L’organizzazione prevede quattordici incontri complessivi distribuiti in due giornate consecutive. L’Academy è un percorso che proponiamo ciclicamente con miglioramenti apportati di anno in anno sui temi di formazione. I corsi sono rivolti ai capo azienda e comunque a figure apicali. L’obiettivo è trattare gli argomenti con un taglio più manageriale e gestionale. Molti argomenti sono simili, la vera differenza la fa la platea e il corso infatti viene adattato al target”.

Academy ha compiuto otto anni lo scorso inverno, in meno di un decennio ha formato manager in tutta la Sicilia.

“La prima sessione si è svolta ad ottobre 2015 a Ragusa, quello è stato l’anno zero. Abbiamo sperimentato, scommesso su quello che poteva essere l’interesse del territorio, delle aziende, anche contro lo scetticismo che c’è verso le tematiche posizionate al limite tra le soft skills e la gestione d’impresa più alta. Da lì siamo partiti, eravamo davvero quattro amici al bar. Abbiamo raggiunto dei risultati importanti fino a prima dell’arrivo della pandemia, quando avevamo aule piene con 30 partecipanti. L’Academy infatti non è mai stato un “corso pollaio”, dove vengono messe dentro mille persone, ma un percorso studiato per una platea di 30-40 imprenditori che oltre sui docenti, può contare su tutor per le esercitazioni l’aula. Teoria e pratica sono sempre bilanciati. Non è importante la quantità delle cose che si fanno, ma come si fanno. Dal 2015 ad oggi abbiamo formato circa 300-400 manager in Sicilia tra Palermo e Ragusa, mentre su Catania abbiamo realizzato degli eventi specifici in cui uniamo le due classi”.

La formazione offerta da ACADEMY – Life & Business Training ha sempre reinventato, adeguandolo alla domanda, il programma di formazione degli imprenditori.

“C’è stato un cambiamento legato in buona sostanza al sorgere di alcune difficoltà riscontrate dai capo azienda. La difficoltà maggiore è riuscire a creare dei veri team aziendali. Molti imprenditori ci chiedono di lavorare sulle persone per far sì che queste diventino squadra. Oggi non è sempre possibile parlare di squadre all’interno delle aziende, è sicuramente un termine molto abusato, ma in realtà non mi è mai capitato di trovare un gruppo di lavoro che funzioni come fosse davvero una squadra. I principi che utilizziamo in Academy sono importati dal mondo dello sport, quindi alleniamo i capo aziende e di riflesso le imprese”.

Summer edition Academy – Life & Business Training

L’attività continuerà anche durante l’estate con uno dei due eventi speciali tenuti da docenti tutti siciliani.

“Tutti gli anni organizziamo due eventi speciali, le puntate winter e summer dell’Academy, cioè delle puntate speciali aperte gratuitamente a tutto il territorio e che vedono gli imprenditori formati nelle vesti di “formatori” dei capo azienda che partecipano all’evento speciale. Scegliamo questa formula perchè abbiamo notato che un imprenditore che spiega ad un altro imprenditore, condividendo la sua testimonianza sulla costruzione di una squadra efficace, crea una formula molto efficace di apprendimento. è anche un’occasione per fare rete, innescare uno scambio di business. I docenti sono locali. La nostra azienda ha vocazione siciliana e al momento manterremo questo assetto. Per le prossime edizioni stiamo immaginando di costruire un secondo anno del percorso per introdurre tematiche come gestione finanziaria, finanza aziendale, compliance, finanza agevolata, sicurezza sul lavoro. L’appetito vien mangiando. L’idea è coinvolgere professionisti sul territorio che possono arricchire il nostro percorso”.

La parola a Marco Capobianco, ceo di INTEGRA

“Pnl (Programmazione Neuro Linguistica) sfatiamo i tabù: ogni parola conta, non ci si può improvvisare nel costruire contenuti”



La Pnl (Neuro-linguistic programming) è una disciplina che non suscita totale sintonia tra i professionisti della comunicazione, ma rappresenta oggettivamente una conoscenza determinante e uno strumento da non escludere.

La programmazione neurolinguistica è stata applicata ad un modello di comunicazione interpersonale che si occupa principalmente della relazione fra gli schemi di comportamento di successo e le esperienze soggettive (in particolare gli schemi di pensiero) che ne sono alla base.

“C’è ancora molta ritrosia nell’approcciare la disciplina – spiega Marco Capobianco, ceo di Integra srl – e per due motivi. Da una parte si pensa sia solo fuffa, dall’altra c’è chi addita quanti trattano di questi argomenti come persone che svolgono un’attività riservata ad altre professioni. La PNL è vicina anche alla neurologia, piuttosto che alla gestione di situazioni complesse, ma in realtà per noi è un strumento. Chi fa coaching, chi allena manager o semplicemente chi ha l’ambizione di migliorare se stesso può solo fare tesoro della Pnl. In INTEGRA sono l’unico docente certificato trainer e per questo dico che per la Pnl, come per qualsiasi altra cosa, è importante l’uso che se ne fa. Se bevo dieci litri d’acqua in una volta posso anche star male nonostante l’acqua sia un elemento vitale. Lo stesso vale per la Pnl. Noi diamo un taglio business agli argomenti, la caliamo nei contesti che più ci servono come leadership, comunicazione e negoziazione. Una volta l’anno organizziamo un master di primo livello, chiamato Practitioner, dando la possibilità a chi ha frequentato l’Academy di rifrequentare gratuitamente il corso svolto nel ciclo di formazione e completarlo con altre giornate di formazione ulteriore. Siamo gli unici in Italia a garantire la possibilità di ripetere lo stesso corso nell’arco dei 12 mesi gratuitamente. Altrove costa il 50 per cento meno, quindi si paga. Ci siamo accorti che uno stesso corso frequentato con una consapevolezza di partenza maggiore ha una qualità molto superiore, per questo diamo ai nostri iscritti la possibilità di partecipare senza reinvestire altri fondi”.

Capobianco, spiega perché è importante avvicinarsi alla Pnl. “Oggi – esordisce Capobianco – il mercato è in qualche modo sovraffollato di informazioni, di spot, di immagini, di video. Tutti noi siamo investiti da questo tipo di comunicazioni fastidiose. Tutti, poi, possiamo utilizzare strumenti per comunicare, ma la differenza la fa realmente chi sa inserire il corretto contenuto dentro lo strumento. Non ci si può improvvisare nel costruire contenuti”.

“Credendo questo, nella nostra azienda costruiamo contenuti in maniera scientifica e finalizzata all’obiettivo, perché la Pnl ci insegna che le parole contano. L’ordine in cui le utilizziamo conta, quindi le parole, come diciamo ai corsi, sono come le pietre: puoi costruirci una casa, costruire un ponte o ammazzare una persona. Dipende dall’uso che ne fai”, conclude.

