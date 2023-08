Accende il barbecue e scoppia l’incendio in palazzina, un uomo ustionato gravemente

Un uomo è rimasto ustionato dopo un incendio scoppiato dopo aver acceso il barbecue a Bolzano Vicentino. Le sue condizioni.

Un uomo di origini statunitensi è rimasto gravemente ferito a seguito di un incendio scoppiato nella giornata di Ferragosto in una palazzo di via Generale Dalla Chiesa a Bolzano Vicentino, in provincia di Vicenza.

La ricostruzione dell’incendio

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero parte da una tenda parasole raggiunta da un frammento infuocato saltato da una griglia da barbecue.

La persona ferita avrebbe riportato varie ustioni di secondo grado nella parte superiore del corpo ed è stata portata in Codice Rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Attualmente, l’uomo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione ma potrebbe essere trasferito in uno dei grandi centri ustionati di Padova o Verona.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’incendio si sarebbe esteso all’intera abitazione, aggredendo due piani della palazzina. In base alla conta, sarebbero tre gli appartamenti dichiarati inagibili. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco di Vicenza e Bassano, insieme ai volontari di Thiene.