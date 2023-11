Accende un cero e brucia la casa, 90enne salvata dai carabinieri

L'anziana aveva lasciato il cero sopra un mobile di legno. Al termine delle operazioni di spegnimento la casa è stata dichiarata inagibile

Una donna di novant’anni è stata salvata dai carabinieri che l’hanno portata fuori dalla sua casa in fiamme. Il rogo nell’appartamento è partito da un cero votivo che l’anziana aveva acceso sopra un mobile di legno.

I controlli dei carabinieri

Durante un normale servizio di controllo i carabinieri di Uta, nella Città metropolitana di Cagliari, sono intervenuti per un rogo al primo piano di una villetta bifamiliare in via Stazione. La casa era già invasa dal fumo quando i militari sono entrati per salvare l’anziana proprietaria. Hanno trovato la novantenne disorientata che non era riuscita a scappare e l’hanno portata fuori per affidarla ai vicini di casa. Subito dopo i carabinieri sono tornati dentro la casa in fiamme per chiudere il gas e la luce e aggredire l’incendio con estintore e secchi d’acqua.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dal successivo intervento dei vigili del fuoco è emerso che il rogo era partito dal cero votivo che l’anziana aveva acceso e lasciato sopra un mobile di legno. Al termine delle operazioni di spegnimento la casa è stata dichiarata inagibile.