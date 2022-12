Fa luce in garage ed esplode la bombola, 53enne grave in ospedale

Il 53enne coinvolto nell'esplosione della bombola di gas è stato trasportato in ospedale. Per lui numerose ustioni.

Un uomo di 53 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese a seguito dell’esplosione di una bombola.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima si sarebbe diretta in garage dopo essersi accorta della puzza di gas proveniente dall’interno.

Attivando un accendino per fare luce sarebbe stato però investito da un’esplosione, innescata con molta probabilità da una bombola di gas. La fiammata che si è generata ha dunque colpito l’uomo, ferendolo.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso. Il 53enne è stato quindi trasportato in ospedale per esservi ricoverato in prognosi riservata. Per lui sono state riscontrate numerose ustioni sul volto e sul resto del corpo.