Accoltella rivale al culmine di una rissa, fermato 58enne nel Trapanese

Le indagini hanno portato al fermo del 58enne per tentato omicidio aggravato dall’uso di un coltello e alla denuncia di 7 persone

Al culmine di una lite avrebbe sferrato una coltellata a un uomo, provocandogli delle gravi lesioni. Con l’accusa di tentato omicidio i poliziotti del commissariato di Marsala e della Squadra Mobile di Trapani hanno fermato un 58enne, già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento della polizia

Gli agenti lo scorso 20 ottobre sono intervenuti in contrada Amabilina, dove poco prima si era consumata una furibonda rissa tra diversi gruppi familiari residenti nel quartiere. Dopo aver sedato gli animi e identificato i presenti, i poliziotti hanno appreso che un uomo era stato trasportato in ospedale per le gravi ferite riportate.

Le indagini

Le indagini, immediatamente scattate, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, portato al fermo del 58enne per tentato omicidio aggravato dall’uso di un coltello e alla denuncia di 7 persone per rissa aggravata. Secondo l’accusa il 58enne avrebbe sferrato una coltellata al collo del ‘rivale’, sfiorando la vena giugulare, al culmine della rissa scaturita dall’ennesima provocazione compiuta nei suoi confronti. Il gip di Marsala ha convalidato il fermo e ha applicato all’uomo la custodia cautelare in carcere.