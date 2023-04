Un Accordo quadro per le scuole di Augusta

La procedura avviata dall’Amministrazione comunale per il 2023 prevede uno stanziamento di oltre 110mila euro per gli interventi di manutenzione e riqualificazione dei plessi scolastici

AUGUSTA (SR) – L’Amministrazione comunale di Augusta ha posto tra i propri obiettivi la manutenzione e la riqualificazione dei plessi scolastici di propria pertinenza presenti sul territorio.

A tal proposito è stata approvata la deliberazione di Giunta n. 65 del 24/03/2023 avente per oggetto: “Accordo Quadro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici comunali adibiti a scuole. Approvazione progetto definitivo/esecutivo 2023”.

Il Comune megarese, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole pubbliche cittadine, intende avvalersi della procedura denominata “Accordo Quadro”. Gli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari durante la vigenza del contratto sono finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza e sicurezza di tutti gli immobili scolastici di proprietà comunale e sono stati studiati in conformità alle norme vigenti che disciplinano la materia.

L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le provviste necessarie per gli interventi di manutenzione finalizzate anche al mantenimento dello stato di efficienza degli immobili e/o competenza comunale ricadenti nel territorio comunale, nonché la realizzazione di interventi puntuali ed urgenti per la sicurezza di alunni e personale scolastico.

Il progetto è inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche per il 2022-2024. L’Accordo Quadro è stipulato con un unico operatore economico e il singolo appalto specifico verrà attivato dall’Amministrazione con l’aggiudicatario attraverso affidamenti contrattuali specifici corredati degli elaborati grafici necessari oltre il Psc (Piano di Sicurezza e Coordinamento) per definire con completezza il quadro della lavorazioni necessarie contemplate.

Pertanto, l’Amministrazione comunale ha stanziato una somma complessiva ammontante a 112.630 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici.

“Come negli ultimi due anni nel nostro modo di agire per la programmazione degli interventi, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole pubbliche cittadine – ha dichiarato il primo cittadino, Giuseppe Di Mare – abbiamo approvato una delibera di giunta per un ‘Accordo Quadro’ che ci permette di programmare ed effettuare interventi manutentivi ordinari e straordinari che si dovessero rendere necessari durante l’anno in tutti gli immobili scolastici comunali. Lavoriamo a strutture più sicure, più belle e funzionali”.

La Giunta comunale ha anche approvato la delibera di un progetto definitivo/esecutivo per la sistemazione delle aree esterne del 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di via Canale Brucoli da adibire ad aree gioco, per l’importo complessivo di 52.500 euro. Si tratta di un finanziamento a carico interamente del contributo dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Infine è stato finanziato per 30.000 euro un progetto per interventi di manutenzione straordinaria avente carattere di urgenza dell’Istituto Comprensivo “Principe di Napoli” sede centrale di Via Strazzulla. Si tratta di un finanziamento ottenuto dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale che prevede lavori per la rimozione dei rischi imminenti, quali: distacchi di intonaco nelle pareti e nei soffitti, infiltrazioni di acqua piovana diffuse, macchie di umidita.