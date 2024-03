Aci Bonaccorsi, al via lo spettacolo “Il bagaglio dei sogni” dei Guardastelle

Si tratta di una storia magica che accompagna gli spettatori in un viaggio “che ha come meta quella di riuscire a trasformare i sogni in realtà”

Venerdì 15 marzo è in programma ad Aci Bonaccorsi una serata in viaggio tra i sogni delle personalità che hanno segnato la storia dell’umanità. I protagonisti saranno gli attori dell’associazione Guardastelle che reduci dal successo di “Giallo: la custode delle api”, porteranno in scena lo spettacolo “Il bagaglio dei sogni” al teatro comunale Leonardo Sciascia alle 20.30.

“Il bagaglio dei sogni” ad Aci Bonaccorsi: i dettagli dell’evento

Si tratta di una storia magica che accompagna gli spettatori in un viaggio “che ha come meta quella di riuscire a trasformare i sogni in realtà”. Lo spettacolo si muove proprio lungo il filo che unisce i viaggiatori ai sognatori. Viaggiare significa scrutare, cercare, gettare le basi per una vita migliore: colmare la distanza apparentemente incolmabile tra cielo e terra.

Sognare significa provare ad un unire il possibile con l’impossibile. Con questo bagaglio i Guardastelle saliranno su un treno che correrà lungo i binari tracciati dai grandi sognatori che hanno trasformato il mondo nel luogo che conosciamo oggi. Un mondo che, anche se pieno di contraddizioni, può contare sulle conquiste di coloro che lo hanno vissuto. Sognatori del calibro di Alessandro Volta, Van Gogh, Rosa Parks, Martin Luter King, Leonardo da Vinci, Don Pino Puglisi, in realtà altro non erano che esseri umani che non hanno mai abbandonato il loro bagaglio, anzi hanno avuto il coraggio di aprirlo trasformandone il contenuto in realtà.

“Il bagaglio dei sogni” ad Aci Bonaccorsi: biglietti e iniziative

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili sul sito dell’associazione (https://www.guardastelle.org) a partire da tre euro. Durante la serata, inoltre, gli spettatori avranno anche la possibilità di sostenere i Guardastelle, il loro teatro e i loro progetti, grazie alle uova di Pasqua solidali.