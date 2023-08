Aci Castello, scarichi a mare: problema atavico, quando la svolta?

Ormai parlare di mare inquinato ad Aci Castello è divenuta un'abitudine e purtroppo il tema si scalda sempre di più nella stagione estiva.

Parlare di mare sporco ad Aci Castello è divenuta un’abitudine e il tema si fa sempre più caldo nella stagione estiva, quando molte persone si recano nella località balneare e constatano la situazione. Anche in queste ore la situazione non pare essere delle migliori. Si tratta di un problema atavico, sottolineato costantemente pure dall’amministrazione comunale che vive da vicino il disagio, così come i cittadini del posto.

L’unica soluzione è rappresentata dal completamento del collettore fognario, la cui realizzazione richiede evidentemente tempi burocratici biblici. Quest’opera ha previsto investimenti importanti e un impegno altrettanto significativo ma non è ancora stata completata.

Il risultato è che questa cartolina siciliana, e nello specifico catanese, è macchiata dalla presenza di residui fognari che tra l’altro rendono impossibile la balneazione. Il Comune ha avviato diversi servizi di controllo ma non si può facilmente arginare la problematica senza la realizzazione del conduttore. Questo, infatti, metterebbe la parola fine a una situazione che si protrae ormai da troppo tempo.

L’augurio del sindaco dopo nomina regionale

Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, appresa la notizia della nuova nomina del commissario straordinario unico per la depurazione, ha lanciato un messaggio sui social, auspicando che il funzionario possa accelerare l’iter per la realizzazione del collettore.

“Nei giorni scorsi abbiamo appreso della nomina del nuovo commissario straordinario unico per la depurazione: 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗙𝗮𝘁𝘂𝘇𝘇𝗼 – scrive sui social il primo cittadino -. Al neo commissario straordinario intendo esprimere le mie più vive congratulazioni per il prestigioso e impegnativo incarico ricevuto. Il futuro della nostra terra dipende anche da questo, dipende da un mare pulito che sarà la base per avere un flusso turistico ancora maggiore rispetto ad oggi e soprattutto un ambiente più sano a beneficio della salute dei cittadini. Purtroppo, la burocrazia rallenta la realizzazione di queste importanti opere e noi ad Aci Castello ne sappiamo qualcosa con il collettore fognario. Perciò, al nuovo commissario spetta l’onere di un grande lavoro per accelerare il rilascio dei pareri e superare gli ostacoli che sino ad oggi hanno rallentato il completamento di un’opera essenziale e indispensabile sul piano della salute e a vantaggio dell’economia generale del nostro territorio. Pertanto, chiederò un incontro con lui. Sono certo che Fabio Fatuzzo riuscirà nell’ardua e insidiosa impresa”.