Aci Castello, tenta di accedere nella casa dell’ex: uomo ai domiciliari

Un uomo ha provato a introdursi nella casa dell’ex compagna. I Carabinieri della Stazione di Aci Castello, ieri sera, hanno arrestato in flagranza un 34enne acese, noto alle Forze dell’Ordine per stalking. I militari, a seguito di una segnalazione al N.U.E. 112, sono intervenuti in soccorso di una 30enne residente nel centro di Aci Castello che ha riferito della presenza dell’individuo all’esterno della dimora.

Stalker già denunciato

La donna, tra l’altro, il giorno precedente si era recata in caserma per denunciarlo a causa del suo comportamento persecutorio. Il soggetto ha notato la pattuglia e tentato di fuggire ma è stato fermato. La malcapitata, intimorita, ha raccontato che da diversi giorni riceveva continue telefonate a tutte le ore da parte dell’ex fidanzato che non accettava la fine del loro rapporto. Il 34enne il giorno precedente si era presentato fuori dall’abitazione, posta al piano terra, provando a intrufolarsi da una finestra ma fortunatamente ha desistito volontariamente. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.