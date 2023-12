Aci Catena, sfiorata tragedia per festa Santa Lucia: fercolo s’impiglia con cavo luminarie

Grande paura ma fortunatamente nessun ferito

Quella che doveva essere una festa per poco non si trasforma in tragedia. Succede ad Aci Catena, comune dell’hinterland catanese. In occasione della festa di Santa Lucia, il tetto del fercolo é rimasto impigliato con un cavo delle luminarie nei pressi di Piano Umberto fortunatamente senza causare feriti.

Rischio grosso

Panico tra i numerosi fedeli, i figuranti e gli uomini di Chiesa quando, a un tratto, il normale svolgimento della processione è stato disturbato da qualcosa. Il pesante fercolo, impigiatosi ad un cavo delle luminarie si è pericolosamente inclinato, gravando minaccioso sulla gente sottostante. Fortunatamente l’episodio, anche grazie al tempestivo intervento di chi ne era preposto al controllo, si è concluso senza particolari danni.