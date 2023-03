I carabinieri stanno visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza

Amara sorpresa per Ascenzio Maesano, ex sindaco di Aci Catena, in provincia di Catania. Una testa di capretto, due proiettili e una lettera intimidatoria sono stati trovati davanti alla sua abitazione.

Indagini in corso

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, che stanno visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.