Acireale, lascia il pronto soccorso con un infarto in corso: la polizia lo invita a tornare

Un 76enne che si era recato in Pronto Soccorso per un dolore al torace e senza avvisare nessuno ha lasciato il nosocomio prima di poter avere gli esiti di un esame che evidenziavano un infarto in corso. È accaduto nell’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, in provincia di Catania. La Polizia di Stato, dopo l’avvertimento dai medici, è riuscita a risalire all’identità dell’uomo e lo ha fatto ritornare in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Cardiologia.

Acireale, l’invito della Polizia a recarsi nuovamente al pronto soccorso

Gli agenti hanno provato a contattare l’uomo al numero di cellulare lasciato al momento del triage ma senza successo. Sono andati poi nella sua abitazione, dove hanno appreso dalla moglie che il 76enne era in compagnia della figlia. I poliziotti hanno perciò contattato quest’ultima e, senza specificare chiaramente le condizioni del padre per non allarmarlo, l’hanno convinta a recarsi nuovamente al pronto soccorso per ritirare l’esito degli esami e ricevere importanti comunicazioni dai medici.

