Polizia, nel 2023 più arresti e denunce in provincia di Siracusa

Presentati al castello di Maniace di Siracusa, in occasione del 172esimo anniversario della fondazione della forza pubblica, i risultati dei controlli svolti lo scorso anno sul territorio

SIRACUSA – Il castello Maniace di Siracusa è stato il suggestivo scenario della celebrazione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose della provincia. A fare gli onori di casa è stato il Questore, Roberto Pellicone. La festa è stata anche l’occasione per fare il punto sull’attività svolta in tutta la provincia da parte della Polizia di Stato nel corso dello scorso anno.

Polizia di Stato, rilevanti risultati in provincia di Siracusa

La suddetta attività ha portato a rilevanti risultati in provincia di Siracusa. I dati operativi sono in crescita rispetto allo scorso. Gli arresti effettuati hanno avuto un incremento del 24% e le denunce in stato di libertà un incremento del 27,15%. Le operazioni di polizia giudiziaria portate a buon fine dagli uffici investigativi, in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di sostanza stupefacente, sono state numerose.

Elevata l’incidenza dei reati predatori, con i furti che rappresentano il 46,6% dei reati commessi, ma la risposta a tale fenomeno delittuoso è stata rapida e, a seguito di attività investigativa, sono stati identificati 255 autori di tali reati. Le truffe e i reati informatici, hanno rappresentato il 17,7% dei reati commessi, confermando la tendenza che vede il web quale luogo dove si commettono i reati. La Polizia stradale ha effettuato 71.834 controlli, identificato 104.327 persone e controllato 39.288 veicoli.

Prevenzione e controllo del territorio

Per quanto riguarda il servizio di prevenzione e controllo del territorio è stata svolta un intensa attività dall’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura che ha ricevuto 38.200 chiamate ed effettuato 5.819 interventi, dei quali 3.909 di polizia giudiziaria e 377 di soccorso pubblico. Particolare attenzione è stata dedicata alla violenza di genere, per la quale sono stati avanzati al tribunale 50 proposte di sorveglianza speciale. Inoltre sono stati emessi 78 provvedimenti di ammonimento del Questore, dei quali 29 per violenza in ambito domestico e 41 per atti persecutori.

La violenza in ambito sportivo, ha portato all’emissione di 119 Daspo. La divisione Polizia amministrativa e sociale si è impegnata nel settore passaporti per soddisfare le tante richieste e ridurre i tempi di attesa delle prenotazioni. Sono stati rilasciati 13.938 passaporti e 720 dichiarazioni di accompagno minori.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici, in particolare nei luoghi di aggregazione giovanile, sono stati controllati 365 esercizi pubblici per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute in licenza. Sono state rilasciate 249 autorizzazioni di Polizia. Sono stati emessi 4 provvedimenti di sospensione dell’attività in locali luogo di aggregazione di pregiudicati. Infine, sono stati rilasciati 1457 porto d’armi, ritirate 470 armi e rottamate 222.

Per quanto riguarda il numero di sbarchi di immigrati clandestini si sono registrati nella provincia di Siracusa 63 sbarchi autonomi con un totale di 7.757 extracomunitari sbarcati, che sommati agli stranieri sbarcati in altre provincie ma trasferiti nella provincia di Siracusa danno un totale di 16.191 migranti. In relazione al contrasto all’immigrazione clandestina sono stati emessi 516 decreti di respingimento con ordine del Questore, 113 Decreti di respingimento con trattenimento in centri permanenza rimpatri e, 483 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Infine nel primo trimestre del 2024 sono stati effettuati mirati servizi interforze all’“Alto impatto” per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio di Siracusa e provincia conseguendo rilevanti risultati. Sono stati sequestrati quasi 50 chili di sostanza stupefacente.