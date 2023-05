Acireale, maxi incendio in un’abitazione a Santa Tecla

Attimi di paura ad Acireale, precisamente a Santa Tecla, dove le fiamme si sono propagate all'interno di un appartamento al piano terra

La squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale è intervenuta nel tardo pomeriggio per un incendio all’interno di un’abitazione in via Canale torto civico 166 nella frazione di Santa Tecla Acireale.

L’incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di una palazzina di 2 elevazioni, coinvolgendo parte della cucina dell’abitazione.

Nessun ferito: incendio si è propagato per cause elettriche



L’allarme è stato dato dai residenti degli altri appartamenti che vedendo il fumo fuoriuscire dall’abitazione hanno allertato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente nessuno era presente all’interno dell’appartamento e l’incendio si è sviluppato verosimilmente per cause elettriche.

Sul posto come ausilio allo spegnimento anche un’autobotte proveniente dalla sede Centrale del Comando Provinciale.