Violento scontro frontale tra due auto sulla statale 114, muore ragazza 18enne

Sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere i 5 feriti rimasti incastrati tra le lamiere

Incidente stradale mortale la scorsa notte sulla strada statale 114, nel territorio di Acireale, in provincia di Catania. Per cause ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate frontalmente e nel violento impatto è deceduta una ragazza di 18 anni. Cinque i feriti.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere i feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle vetture e trasportati poi negli ospedali di Acireale e Catania. Presenti anche i carabinieri di Acireale per i rilievi.