VIDEO | Onda anomala si abbatte sul lungomare, 8 feriti: le impressionanti immagini

E’ di otto feriti il bilancio causato da un’onda anomala si è abbattuta sulla costa travolgendo le persone presenti sul lungomare. Le impressionanti immagini riprese da un video amatoriale, subito virale sui social, arrivano dalla città di Ventura, in California.

L’onda travolge le persone sul lungomare

Nel video si vede l’onda “entrare” nelle strade della città statunitense, scatenando il fuggi fuggi generale dei cittadini terrorizzati dalla forza dell’acqua alle loro spalle. Otto persone hanno ricevuto le cure mediche in ospedale e la polizia locale, che ha diffuso le immagini del video, ha invitato i cittadini a non sostare in prossimità della costa.

video da X