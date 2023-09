VIDEO | Ristorante sulla spiaggia travolto da onda anomala: 7 feriti

Momenti di terrore in un ristorante vicino alla spiaggia di Southbroom: ecco cosa è accaduto.

Almeno 7 feriti dopo che un’onda anomala ha travolto un ristorante sulla spiaggia di Marina Beach vicino Southbroom (KwaZulu-Natal, provincia costiera del Sudafrica).

L’episodio si è verificato la scorsa domenica, 17 settembre, ed è stato ripreso in un video virale diventato immediatamente virale sui social.

Onda travolge ristorante in Sudafrica

Nel video è possibile vedere il momento esatto in cui l’onda si è abbattuta sull’esercizio di ristorazione, facendo scappare i clienti impauriti. Sette persone sarebbero rimaste ferite e per cinque di loro, secondo quanto emerge dalle fonti locali, sarebbero finite in ospedale.

Fonte video – Twitter @onebiglizard