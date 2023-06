Ad Assoro conti in sicurezza e sguardo al futuro

L’Amministrazione Licciardo, riconfermata in occasione delle elezioni comunali di fine maggio, ha fatto il punto sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, pronta per consolidare quanto fatto e cercare di raggiungere nuovi obiettivi

ASSORO (EN) – Sono stati giorni importanti per il Comune e per la sua Amministrazione comunale, poiché dopo tanto lavoro ed azioni mirate è stato approvato il rendiconto di gestione 2022. A comunicarlo ai cittadini è stato il sindaco del comune Antonio Licciardo, che ha voluto condividere con i propri concittadini la soddisfazione per il via libera a questo documento così importante per la tenuta economico-finanziaria dell’Ente.

Il mandato dell’Amministrazione comunale capitanata da Antonio Licciardo è stato rinnovato e il sindaco di Assoro ha spiegato come nel corso dei cinque anni precedenti si sia arrivati a un bilancio completamente ristrutturato e messo al sicuro. L’Amministrazione Licciardo ha infatti ottenuto un fondo di oltre un milione di euro e messo in sicurezza i conti da qualsiasi contenzioso. L’avanzo di Amministrazione ottenuto ammonta a 403 mila euro, di cui 331 mila euro liberi e 29 mila euro in investimenti comunali.

Tali risultati però, come spiegato dal primo cittadino, non sono i soli raggiunti. Oltre a mettere da parte dei capitali per assicurare al Comune più tranquillità e forza economica e d’investimento, sono stati effettuati importanti accorgimenti anche dal punto di vista tecnico. Il primo cittadino ha infatti sottolineato come i tempi medi di pagamento siano arrivati a 30 giorni, permettendo all’Amministrazione di non fare più ricorso alle anticipazioni di cassa. Sono stati inoltre creati e coperti tutti i fondi previsti dalla legge ed è stato ridotto il credito dubbia esigibilità. Infine, si è provveduto a ridurre le spese di funzionamento degli uffici e accorpati i settori 4 e 3, oltre all’abbassamento di circa il 25% delle indennità di carica di sindaco ed assessori.

“Siamo estremamente fieri – ha affermato Licciardo – del lavoro che abbiamo svolto e dopo cinque anni dal nostro primo insediamento possiamo confermare che tutto quel lavoro ha ripagato. Oltre ai risultati a livello economico, abbiamo da poco avuto conferma che Assoro e Cerami sono al primo posto per percentuali di raccolta differenziata, raggiungendo addirittura l’82% nel 2022. Il prezzo €/kg del costo di raccolta differenziata è il più basso della provincia di Enna”.

“Questi – ha concluso il sindaco di Assoro – sono fatti tangibili e mostrano quanto questa Amministrazione abbia lavorato per il bene della nostra comunità e di tutti i cittadini”.

Adesso, davanti all’Amministrazione ci sono altri cinque anni di lavoro, che saranno utilizzati per tentare di consolidare i risultati ottenuti e raggiungere nuovi obiettivi.