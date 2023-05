Addio a Tina Turner, la signora del rock si è spenta a 83 anni

La sua eredità musicale è una raccolta di alcune delle canzoni più conosciute di tutti i tempi

E’ morta Tina Turner, la signora del rock. La cantante si è spenta dopo una lunga malattia a 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce con queste parole: “Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”. Aveva scelto la Svizzera, la città di Kusnacht vicino Zurigo, per trascorrere gli ultimi anni della sua vita Tina Turner. Nel 2013 aveva ricevuto la cittadinanza svizzera, rinunciando al passaporto statunitense.

Tina Turner era una superstar venerata in tutto il mondo. Ha ispirato milioni di persone attraverso la sua storia personale e le sue canzoni. La sua eredità musicale è una raccolta di alcune delle canzoni più conosciute di tutti i tempi. L’artista sale alla ribalta nel 1958, a 19 anni, in coppia con il suo ex-marito Ike Turner, inizialmente come cantante dei Kings of Rhythm, sotto il nome di Little Ann. Si presenta al pubblico per la prima volta come Tina Turner nel 1960 come membro della ‘Ike & Tina Turner Revue’ con il singolo di successo ‘A Fool In Love’.