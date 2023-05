Addio a Marco, lo youtuber che raccontò il cancro con leggerezza

A colpirlo una patologia rarissima e molto aggressiva, affrontata con la dignità e il coraggio di un leone.

Se n’è andato all’età di 33 anni Marco, lo youtuber che, due anni fa fu colpito da sarcoma di 17 centimetri. Una malattia definita rarissima, combattuta con grande dignità e coraggio e che il giovane volle raccontare, passo dopo passo alla sua maniera, ossia aprendo canale YouTube intitolato “Io vs cancro” e che in poco tempo ha raggiunto i 18mila iscritti. Ha sorriso fino all’ultimo, Marco, aprendosi completamente al suo pubblico. Fu dopo capodanno del 2021 che accusò una forte fitta nella zona pelvica. In quel tempo lavorava in un supermercato e inizialmente non badò troppo a quell’insolito dolore.

Il male

Purtroppo però, dagli esami il doloroso responso: si trattava di una massa maligna, un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde. Una patologia rarissima e molto aggressiva. Inevitabile l’operazione, poi sono iniziate le cure. Come si legge su QUICOMO, “Alternava clip lievi a contenuti scientifici, dove con meticolosità spiegava il funzionamento dei cicli chemioterapici e come agivano le sostanze che combattevano la neoplasia. Nei video delle ultime settimane aveva sottolineato come le cure non stessero funzionando e l’ultima “frontiera” sarebbe stata la terapia del dolore. Tra la commozione e l’affetto di migliaia di iscritti al canale il suo viaggio è giunto al termine. O forse è iniziato”.