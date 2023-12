Adolescenti scomparsi a Favara, coppia ancora irreperibile: si infittisce il mistero

Proseguono le ricerche dei due adolescenti scomparsi da Favara il 26 dicembre scorso. Cresce la preoccupazione.

Sono ancora ore di preoccupazione a Favara, in provincia di Agrigento, a seguito della scomparsa di due adolescenti, rispettivamente di 15 e 16 anni.

La coppia è diventata irreperibile nella serata del 26 dicembre, Santo Stefano, e si è immediatamente ipotizzata una fuga d’amore e, pertanto, in assenza di pericoli.

La denuncia dei familiari

I familiari dei due giovani hanno presentato una denuncia ai carabinieri della locale Tenenza, i quali hanno immediatamente fatto scattare le ricerche per riuscire a rintracciare i ragazzi.

Da giorni, però, non si avrebbero ancora notizie dei due. Con il passare del tempo, quindi, cresce l’ansia in città per le sorti dei giovani. A quanto pare, la coppia di adolescenti si sarebbe allontanata dalle rispettive case portando via anche del denaro.

Un dettaglio che fa ipotizzare, appunto, la possibilità di potersi rifugiare da qualche parte. Le ricerche dei carabinieri sono estese in tutta la provincia di Agrigento. Del caso è stata informata anche la Procura per i minorenni del Tribunale di Palermo.