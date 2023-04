Aeroporti, sit in Pd a Comiso contro scelta Ryanair, Barbagallo: “Governo immobile”

Anthony Barbagallo (Pd): Il governo che non fa nulla di concreto per far fronte all’isolamento dei siciliani”

“Ryanair che abbandona Comiso e l’immobilismo del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Siciliana che non convocano neanche la conferenza di servizi per le tratte per la continuità territoriale nonostante le nostre molteplici interrogazioni. Il caro voli è sempre dietro l’angolo, la Sicilia è sempre più ghettizzata e la situazione di stallo in cui versa l’aeroporto di Comiso è l’esatta fotografia del disinteresse del governo nazionale e regionale che preferiscono gli spot e la propaganda ad azioni concrete in favore della nostra Isola e dei siciliani”. Così il capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, a margine del sit-in all’aeroporto di Comiso, promosso dalla federazione provinciale del Pd di Ragusa e dal deputato regionale dem Nello Dipasquale.

In atto isolamento Sicilia

“Anche oggi, come già ieri a Paternò – aggiunge Barbagallo – scendiamo nelle strade al fianco dei cittadini per contestare la scelta unilaterale della compagnia irlandese di abbandonare lo scalo di Comiso e contro il governo che non fa nulla di concreto per far fronte all’isolamento dei siciliani”.