Aeroporto di Catania, scatta l’aumento dei voli. Piena operatività vicina, ecco quando

Previsto un aumento dei voli all'aeroporto di Catania. Coinvolta anche l'Aeronautica militare, ecco quando riaprirà il Terminal A.

Procede a piccoli ma decisi passi il processo di normalizzazione all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, dopo l’incendio dello scorso 16 luglio che ha danneggiato parte del Terminal A. L’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, ha confermato che nelle prossime ore, previa autorizzazione dell’Enac, ai piedi dell’Etna verrà innalzato il numero dei movimenti aerei da quattro a cinque l’ora.

Con questo ulteriore step, l’aeroporto di Catania potrà garantire fino a cinque arrivi e cinque partenze. Al Terminal C, dove si concentra attualmente l’intero traffico a Fontanarossa, è stato installato un ulteriore gate di supporto.

Aeroporto di Catania, la riunione con Schifani

Nella giornata di martedì 25 luglio, intanto, si è svolta la riunione con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per fare il punto sulla gestione dell’emergenza ai piedi dell’Etna.

Al vertice hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, i dipartimenti regionali di Protezione civile e Infrastrutture, Ast, Enav, Enac, le società di gestione degli altri scali aeroportuali siciliani (Gesap per Palermo, Airgest per Trapani, Sac per Catania e Comiso) e lo scalo militare di Sigonella.

In videocollegamento è stato presente anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha assicurato “tutto il supporto possibile per il rapido ritorno alla normalità dello scalo etneo”.

Presto tensostruttura dell’Aeronautica militare

Grazie al coinvolgimento dell’Aeronautica militare, inoltre, verrà realizzato a breve un piccolo Terminal affiancato da una tensostruttura da 500 metri quadrati che consentirà di accrescere ulteriormente il numero dei voli.

La struttura – così come ribadito da Torrisi – verrà installata entro domenica 30 luglio e diventerà operativa entro i due giorni successivi. In base ai calcoli, con questo ulteriore accorgimento l’aeroporto di Catania potrebbe riuscire a lavorare fino a 14 voli.

Le previsioni sull’aumento del traffico aereo

Nel frattempo, già a partire da lunedì 24 luglio, l’aeroporto etneo – anche attraverso l’appoggio della vicina aerostazione “Pio La Torre” di Comiso – è riuscito a recuperare tra il 35% e il 40% del traffico aereo. Con il parere favorevole di Enac all’incremento dei movimenti aerei, è previsto un ulteriore balzo in avanti fino al 50% circa del traffico.

Quando sarà disponibile il Terminal A

Ma quali sono i tempi di riavvio del Terminal A? In base alle previsioni più recenti, la riconsegna dovrebbe avvenire tra la fine del mese di luglio e i primi giorni di agosto, quando verrà completata definitivamente la bonifica.

Allo stato attuale sono cinque le ditta che si stanno occupando del ripristino degli ambienti danneggiati dalle fiamme. Per provvedere alla definitiva riapertura del Terminal, l’aeroporto di Catania dovrà dotarsi di tutte le certificazioni necessarie.