Aeroporto di Catania, il sindaco Trantino chiede le dimissioni dei vertici Sac: “Gravi inadempienze”

Il primo cittadino etneo ha chiesto le dimissioni dei vertici Sac dopo l'incendio avvenuto al Terminal A dell'aeroporto di Catania.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha chiesto ufficialmente le dimissioni dell’intero Consiglio d’Amministrazione di Sac, la società di gestione dell’Aeroporto di Catania.

La richiesta del primo cittadino etneo è giunta stamattina, in occasione dell’assemblea che si è tenuta stamattina in compagnia dei soci dell’aerostazione etnea e che era stata convocata a seguito dell’incendio avvenuto la sera dello scorso 16 luglio al Terminal A.

Aeroporto di Catania, la “spallata” di Trantino

“Ci sarà il momento per compiere le opportune valutazioni sui comportamenti di ciascuno e non escludo di chiedere la convocazione di un’assemblea dei soci della Sac”, aveva scritto lo scorso 5 agosto su Facebook l’inquilino di Palazzo degli Elefanti. Detto fatto, quindi, per riuscire a “vederci meglio” sulla vicenda che per alcune settimane ha paralizzato il trasporto aereo della Sicilia orientale.

Il sindaco di Catania sarebbe stato l’unico degli “attori” presenti attorno al tavolo a presentare la richiesta delle dimissioni. Sollecitazione che, secondo quanto raccolto in queste ore, sarebbe stata rispedita al mittente dai vertici della Sac.

Trantino: “Gravi inadempienze”

“Non avrei voluto scrivere, perché su certe questioni contano solo i comunicati ufficiali. Ma talvolta i fatti vengono letti sotto un prisma deformante e risultano distorti. Oggi, dopo avere esposto quelli che a mio avviso costituiscono gravi inadempimenti del management della società che gestisce l’aeroporto, ho chiesto le dimissioni dell’intero CdA e, in alternativa, l’intervento del collegio sindacale“, ha scritto in serata il sindaco di Catania su Facebook, confermando quanto richiesto in sede di assemblea.

“Adesso saranno loro a doversi esprimere. Ma mi infastidisce che la questione, da alcuni organi di informazione, venga inquadrata come una faida all’interno delle forze della coalizione. La mia iniziativa è stata anticipata a tutte le forze di maggioranza, poiché non esiste altra ragione a base della mia sollecitazione, se non gli interessi della città e dell’intero distretto”.

“Ho sempre sostenuto che per le grandi infrastrutture strategiche debbano andare i migliori; e che chi è qualificato per condurre la propria azienda, non per forza deve avere competenze in ambito aeroportuale. A me non interessa chi indicherà il prossimo manager. Basta che individuerà il più bravo”.

Aeroporto di Catania, si attende risposta Sac

Al momento, comunque, la società di gestione dell’aeroporto di Catania non si è ancora espressa ufficialmente sulla richiesta presentata dal primo cittadino etneo. Non è esclusa una presa di posizione pubblica nel corso delle prossime ore.

Nelle scorse settimane anche i parlamentari siciliani di Fratelli d’Italia avevano aspramente criticato la gestione dell’emergenza all’aeroporto di Catania da parte di Sac, parlando di danni “incalcolabili” per l’immagine e l’economia siciliana. Per i parlamentari, a tal proposito, la “conduzione dell’aeroporto di Catania” da parte di Sac sarebbe stata “carente”.