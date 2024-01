Comiso, Sac: “Impegnati per lo sviluppo dello scalo”

La società che gestisce l’aeroporto ibleo interviene al QdS dopo l’appello lanciato dal movimento “Punto a Capo” e dai Comuni della provincia: “Il terminal Cargo porterà numerosi vantaggi per l’export”

COMISO – “Prendiamo atto dell’appello lanciato dal movimento ‘Punto a Capo’ e dei Comuni della provincia sull’Aeroporto di Comiso, pubblicato ieri sulle pagine di questo quotidiano. Desideriamo sottolineare come Sac sia attualmente impegnata, in stretta collaborazione con il Governo nazionale e regionale, lavorando instancabilmente allo sviluppo dello scalo ibleo, con un impegno considerevole di risorse economiche e professionali da parte della società, anche in considerazione del lavoro necessario che si sta avviando sulla viabilità e le connessioni stradali”. Si esprime così al QdS la società di gestione dell’aeroporto di Catania che di fatto gestisce anche lo scalo di Comiso.

Dopo l’appello lanciato ieri dal sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, e dai rappresentanti del movimento ‘Punto a capo’, la società si è detta “contraria alle affermazioni riportate” perché per i vertici l’attenzione allo scalo kasmeneo è massima e diversi progetti si concretizzeranno a breve. “Le strategie adottate da Sac, su impulso dei Soci e del Governo regionale – ha aggiunto la Sac – hanno sempre avuto come primo obiettivo quello di migliorare la qualità dei servizi offerti negli aeroporti di Comiso e Catania, riconoscendo il ruolo parimenti importante di entrambi gli scali per favorire la connettività e lo sviluppo economico del territorio. Un impegno confermato anche dai nuovi progetti che prenderanno vita a Comiso nei prossimi mesi, come il Terminal Cargo, e che porteranno numerosi vantaggi allo scalo per l’export e l’esperienza dei passeggeri”.

Il 2024 potrebbe essere, quindi, l’anno del rilancio per l’aeroporto di Comiso: la società di gestione rassicura, infatti, che il calo registrato dopo l’abbandono di Ryanair dovrebbe presto subire una sterzata.

“Sottolineiamo inoltre come, nelle previsioni per il 2024 – ha evidenziato ancora Sac – l’Aeroporto di Comiso sia destinato ad una ulteriore crescita, potendo anche beneficiare di una maggiore offerta da parte delle compagnie aeree che hanno già pianificato l’operatività per diverse tratte. In particolare – anche a fronte dell’abbandono di Ryanair – nel prossimo anno sono previste 7 nuove compagnie aeree con 9 tratte aggiuntive nazionali e 3 internazionali”.

“Grazie al sostegno continuo della Regione e al virtuoso esempio delle Istituzioni del nostro territorio in materia di innovative politiche di mobilità – hanno concluso dalla società – Sac è fermamente impegnata a sviluppare nuovi standard elevati in termini di efficienza, sicurezza e sostenibilità dei servizi, contribuendo così al progresso complessivo del trasporto aereo in Sicilia”.