Aeroporto di Trapani, contesa Antonini-Ombra: “Lo scalo non è in vendita”

Il sindaco Tranchida chiede "rassicurazioni" al Presidente della Regione, Renato Schifani.

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, chiede al presidente Renato Schifani la convocazione di un tavolo di confronto in merito all’aeroporto di Trapani.

Tranchida chiede “l’urgente convocazione di un tavolo interistituzionale di confronto, esteso alle parti sociali e imprenditoriali”, dopo “la disputa instauratasi nei giorni scorsi tra l’imprenditore Valerio Antonini, anche patron delle società di basket e calcio trapanese, e il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, circa la gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, in merito alla quale sono state evidenziate criticità e rappresentati nuovi scenari sugli assetti societari”.

Aeroporto di Trapani: le dichiarazioni del sindaco Tranchida

Il sindaco sottolinea che “l’aeroporto di Trapani ha sempre rappresentato una infrastruttura strategica per la Sicilia occidentale e punto di riferimento per l’intera cittadinanza riguardo la continuità territoriale con le isole minori”.

Tranchida chiede rassicurazioni anche “sull’ipotesi di una futura vendita delle quote della società Airgest a privati” e nel contempo “trasparenza circa la gestione della società messe in dubbio dalla contesa in argomento”.

In mancanza di risposte chiare da parte da parte della Presidenza della Regione, “il contrasto fra le due posizioni – spiega il sindaco – rischierebbe di acuire sentimenti campanilistici che getterebbero l’intero territorio in arcaiche contrapposizioni alimentate da antiche tifoserie che, soprattutto fuori dai campi da gioco, non aiutano a crescere questo territorio e la Sicilia intera”.

Fonti di Palazzo d’Orléans precisano che, come già dichiarato, la vendita dell’aeroporto di Trapani non è tra i punti dell’agenda di governo.