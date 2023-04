Affari istituzionali, norme su polizia locale

Ue, stato dell’arte sull'agenda urbana

Palermo – La commissione Affari istituzionali esamina le bozze di legge in materia di polizia locale e di stabilizzazione del personale.

La commissione Bilancio ha all’ordine del giorno le modifiche alle disposizioni finanziarie (disegno di legge 21/A Stralcio I). In calendario ci sono anche i pareri sulle norme per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico dei Policlinici e sull’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La commissione Cultura ha all’attenzione tre disegni di legge che mirano alla valorizzazione dei giovani talenti siciliani che lavorano all’estero, alla creazione dell’unità regionale di pedagogia scolastica e all’adeguamento delle norme regionali sulle professioni nell’ambito dei servizi socioeducativi.

La commissione Attività produttive esamina le modifiche alle norme per la protezione, l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio.

La sottocommissione Ambiente si occupa degli interventi a tutela dei pantani di Gelsari e Lentini.

In commissione Salute l’assessore regionale per la sanità riferisce sulle attività dei centri di dialisi privati accreditati. I deputati hanno in agenda anche lo svolgimento dell’interrogazione sul tavolo permanente per le professioni sanitarie.

La commissione Ue ascolta i rappresentanti del governo regionale e sindaci sull’attuazione delle strategie di sviluppo dell’Agenda urbana regionale nell’ambito del Po Fesr Sicilia 2014/2020. La commissione Antimafia svolge l’audizione dell’ex dirigente responsabile della Motorizzazione civile.

