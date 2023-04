Agenzia delle Entrate, sì alla delega per la persona di fiducia: tutte le informazioni

Con apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate disciplina come accedere ai suoi servizi da parte di chi opera per conto di altra persona fisica.

Con il provvedimento n. 130859 dello scorso 17 aprile che modifica e ne semplifica le modalità del provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate fornisce le nuove modalità di accesso ai servizi di tale Agenzia da parte di chi vi accede per conto di altra persona fisica (cosiddetta persona di fiducia).

La persona di fiducia

Caratteristiche

La persona di fiducia è una persona fisica la quale agisce dell’interesse e su richiesta di altra persona fisiche e che agisce al di fuori di attività professionali o imprenditoriali eventualmente svolta.

Ogni persona può essere degnata quale persona di fiducia al più da tre persone, mentre ciascuno può nominare una sola persona di fiducia.

Durata

La designazione (cosiddetta abilitazione) a persona di fiducia viene attivata con apposito modulo che si trova come allegato 1 al citato provvedimento n. 130850 per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte della persona di fiducia e scade il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel modulo appena detto se non è indicato alcun termine, in ogni caso, tale termine non può andare oltre al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’attivazione.

Qualora una persona di fiducia sia disabilitata (cioè le viene revocato la designazione a persona di fiducia) per tre volte nello stesso anno solare, per quell’anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia.

L’abilitazione o disabilitazione a persona di fiducia viene effettuata con istanza presentata dall’interessato mediante una specifica funzione web, disponibile all’interno dell’area riservata dal 20 aprile 2023 secondo le istruzioni fornite al paragrafi 6.1. e 6.1.2 del ripetuto provvedimento n. 130859.

A quali servizi è possibile accedere

Il contribuente può accedere, tramite la persona di fiducia, ai seguenti servizi on line dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate:

Dichiarazioni;

Consultazioni e Ricerche;

Istanze, comunicazioni e certificati;

Servizi di utilità e servizi.

Come utilizzare i servizi on line da parte della persona di fiducia

La persona di fiducia usa i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate dopo che l’istanza del contribuente che nomina la persona di fiducia è stata accolta, al fine di utilizzare i suddetti servizi on line nell’interesse del parimenti detto contribuente, la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) ed opera seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

È opportuno precisare, nel caso di trasmissione on line, da parte della persona di fiducia, di dichiarazioni, istanze. comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, di conservazione ed esibizione a richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo al contribuente interessato.