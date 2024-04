Come chiamare l’Agenzia delle Entrate da mobile o dall’estero? Ecco i nuovi numeri

I nuovi contatti sono stati annunciati nel comunicato stampa del 18 aprile 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha cambiato il numero di telefono per chi chiama da mobile o da fuori Italia. Da lunedì prossimo, 22 aprile, i numeri da segnare in agenda sono: 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07) e 06.45.47.04.68 per le chiamate da estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33). Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Nuovo numero Agenzia delle Entrate: le info

Con un messaggio audio, l’Agenzia delle Entrate sta comunicando la novità del cambio numero agli utenti del call center in attesa di parlare con un consulente. Inoltre, chi nei prossimi mesi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti sarà informato sempre tramite messaggio audio sui numeri corretti.

Tramite il nuovo numero dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile ricevere assistenza a tutto tondo. Si potranno, ad esempio, chiedere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità e conoscere lo stato di un rimborso.

Il costo delle chiamate da cellullare e dall’estero dipende dal piano tariffario del chiamante, mentre da rete fissa il servizio è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate: Contatti e assistenza – Assistenza fiscale.