Aggiornato il Catasto incendi del Comune di Licata

I dati erano fermi al 2009. L’elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco dal 2010 al 2022 è stato approvato nei giorni scorsi con firma del sindaco Balsamo e del dirigente Alesci

LICATA (AG) – Il sindaco Angelo Balsamo e il delegato delle funzioni dirigenziali del Dipartimento Area tecnica Sebastiano Alesci, hanno reso noto che è stato approvato l’elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco dal 2010 al 2022, da sottoporre a vincolo, ai sensi dell’articolo 10 della Legge numero 353/2000, relativo all’aggiornamento del Catasto incendi, fermo al 2009.

Come ricordato dal Comune, l’articolo 10, comma 1 della Legge 353/2000 prevede che: “Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui cl primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni sui già menzionati soprassuoli la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione”.

La norma vieta inoltre “per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal ministro dell’Ambiente per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.

Il Catasto incendi del Comune di Licata è stato istituito con deliberazione della Giunta municipale numero 129 del 19 ottobre 2007 ed è stato attribuito all’Ufficio Protezione civile di provvedere al periodico aggiornamento, dando carico alla Dipartimento Urbanistica e Territorio ambiente di acquisire e utilizzare i dati per le proprie finalità relative alle autorizzazioni, concessioni e certificazioni urbanistiche.

È possibile consultare l’elenco delle aree percorse dal fuoco e le relative planimetrie all’Albo pretorio on line del Comune.