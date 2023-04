Aggredisce medico del Pronto soccorso: arrestato 56enne

E' successo ieri sera intorno alle 22 a Cento, in provincia di Ferrara

Ha aggredito un medico del pronto soccorso di Cento, in provincia di Ferrara, ‘responsabile’ di averlo fatto aspettare troppo tempo per la visita. E’ successo ieri sera intorno alle 22. L’uomo, arrivato in codice azzurro, ovvero con urgenza differibile, è stato arrestato dai carabinieri.

In attesa del processo

I militari hanno accertato che l’aggressore aveva colpito il medico con un pugno, procurandogli lesioni alla spalla sinistra. Il 56enne, dichiarato in arresto per violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato rimesso in libertà in attesa del processo con rito ordinario.