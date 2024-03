Aggredito dal suo pitbull, 70enne in ospedale con gravi ferite nel Palermitano

In corso gli accertamenti per capire il motivo della reazione violenta dell'animale.

Momenti di preoccupazione e paura a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, dove un uomo è stato aggredito al volto dal suo pitbull.

La vittima è un uomo di 70 anni, finito in ospedale.

Aggredito dal suo pitbull a Belmonte Mezzagno

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cane – per cause da accertare – avrebbe aggredito il padrone e gli avrebbe provocato profonde ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il malcapitato in ospedale, e i carabinieri. I militari dell’Arma della compagnia di Misilmeri sono già al lavoro per ricostruire l’accaduto e cercare di individuare le cause dell’aggressione.

I veterinari dell’Asp, invece, tengono il pitbull sotto osservazione.

La vicenda di Bagheria

Lo scorso 1 marzo, un’aggressione simile si è registrata a Bagheria, sempre nel Palermitano. Un pitbull avrebbe attaccato madre e figlia incinta al culmine di una lite tra le due donne e la padrona del cane. La 38enne in stato di gravidanza avrebbe riportato gravi ferite al volto, motivo per cui è stata trasferita – come la madre – in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, il pitbull si sarebbe innervosito a causa del litigio e per questo avrebbe attaccato. Sul posto le forze dell’ordine per le indagini di rito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio