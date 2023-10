Aggressione su bus AMAT, autista preso a pugni per aver difeso donna disabile

Violenza sulla linea 619, non molto lontano dall'ospedale Villa Sofia.

Aggressione ai danni di un autista dell’Amat a Palermo. Unica colpa della vittima? Aver difeso una povera donna disabile presa di mira da un branco di ragazzini.

L’episodio è avvenuto nelle scorse ore sulla linea 619, nei pressi del noto ospedale Villa Sofia.

Aggressione ad autista Amat per aver difeso una donna disabile

Secondo una prima ricostruzione, mentre il mezzo stava percorrendo via Antonino Cassarà, la donna disabile sarebbe stata insultata da un gruppo di ragazzi. L’autista avrebbe fermato la corsa per rimproverare i ragazzini e, in risposta, il gruppo avrebbe iniziato a prenderlo a pugni e a sputargli addosso.

Azionando il freno d’emergenza, i ragazzi sarebbero riusciti ad aprire la porta e a fuggire. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell’aggressione e prendere gli adeguati provvedimenti.

Immagine di repertorio