Aggredito un agente della penitenziaria all’Ucciardone di Palermo

Ne da notizia il sindacalista, segretario generale di Cnpp, Maurizio Mezzatesta: ennesima aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria all’interno di un carcere. Gli istituti penitenziari sono in forte crisi per mille motivi e un altro episodio del genere non fa che rendere la situazione ancor più allarmante.

L’aggressione

L’aggressione è stata ai danni di un assistente capo scelto che lavora all’interno dell’istituto penitenziario che si trova nel cuore della città di Palermo, all’Ucciardone. Secondo il racconto del sindacalista un detenuto avrebbe richiesto di uscire dalla cella per effettuare una telefonata. Appena terminato per “futili motivi” avrebbe colpito più volte l’assistente capo della penitenziaria in più punti: volto, schiena e spalla. Il poliziotto è stato portato al pronto soccorso e gli è stata assegnata una prognosi di sei giorni.

Il segretario generale del Cnpp ha chiesto lo stato d’emergenza per la situazione nelle carceri.