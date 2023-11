Coppia aggredita a Licata, schiaffi sotto casa da sconosciuti: indagano i carabinieri

Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei protagonisti dell'aggressione di Licata. Si cercano telecamere.

Una coppia di coniugi è stata aggredita sotto la propria abitazione a opera di due sconosciuti, i quali sono poi fuggiti via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I fatti si sono svolti a Licata, in provincia di Agrigento. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, i due aggrediti – rispettivamente di 54 e 60 anni – sarebbero stati raggiunti da due uomini che si erano presentati sul posto a bordo di un’auto.

L’aggressione e la denuncia

Una volta scesi dal mezzo, i violenti si sono scagliati contro l’uomo e la donna prendendoli a schiaffi. Poco dopo, i due aggressori sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. La coppia aggredita ha denunciato l’accaduto ai carabinieri per poi ricorrere alle cure mediche dei sanitari. Ancora sconosciute le cause dell’aggressione.

Si sono nel frattempo attivati i militari che hanno avviato le indagini per risalire alle identità dei due aggressori. Al vaglio la possibile presenza di telecamere di videosorveglianza nell’area dove è avvenuto il fatto.