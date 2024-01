Il malore e la corsa in ospedale, familiare picchia il medico: violenza a Siracusa

Un altro episodio di violenza ai danni dei professionisti della sanità: ferito anche un agente intervenuto.

Terribile aggressione ai danni di un medico al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siracusa: 10 i giorni di prognosi per il professionista del mondo della sanità.

Ferito anche un poliziotto intervenuto sul posto.

Il malore e l’aggressione al medico a Siracusa

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un 46enne si sarebbe recato in ospedale per conoscere le condizioni di una familiare, la sorella, colpita da malore improvviso.

L’uomo avrebbe aggredito – per ragioni da chiarire – il medico del 118 con schiaffi e pugni. Sul posto si sarebbe reso necessario l’intervento di un poliziotto in servizio nel nosocomio. Il medico e l’agente hanno ottenuto rispettivamente 10 e 5 giorni di prognosi per le ferite riportate in seguito alla colluttazione con il 46enne, denunciato, e gli altri familiari della paziente.

Pochi giorni fa un altro caso

Un’altra aggressione si è registrata pochi giorni fa in provincia di Palermo. Un paziente avrebbe aggredito un medico al pronto soccorso dell’ospedale Salvatore Cimino di Termini Imerese dopo essere andato in escandescenza, presumibilmente per la lunga attesa. Anche in questo caso è scattata la denuncia.

Immagine di repertorio