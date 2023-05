“Caos” al seggio elettorale, presidente aggredito e sedie gettate a terra: denunciato 39enne

Violenza e turbative durante le elezioni a Siracusa, ecco cosa è accaduto.

Aggressione al seggio elettorale di Siracusa: un 39enne è accusato di aver colpito il presidente del seggio elettorale dove era andato a votare, provocando anche delle turbative durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

Gli agenti della Digos lo hanno denunciato per l’episodio, avvenuto mentre il capoluogo aretuseo stava esprimendo le proprie preferenze per l’elezione del sindaco e della nuova Amministrazione. A Siracusa si tornerà al voto l’11 e il 12 giugno per il turno di ballottaggio.

Aggressione al seggio elettorale di Siracusa, una denuncia

Secondo una prima ricostruzione, il trentanovenne, avuto una discussione accesa con il Presidente del seggio elettorale dove si era recato per votare, lo ha aggredito e scaraventato a terra delle sedie e dei banchi, bloccando per oltre un’ora le operazioni di voto.

L’uomo, che prima è stato prontamente bloccato dal personale di polizia in servizio ai seggi elettorali, è stato poi compiutamente identificato e denunciato, a norma delle leggi che regolamentano il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, dal personale della Digos diretto dal dottor La Magna.

Immagine di repertorio