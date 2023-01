Pestato a sangue perché rifiuta di dare una sigaretta: 32enne finisce in ospedale

Si sono avvicinati per chiedergli una sigaretta, ma al suo rifiuto, lo hanno brutalmente aggredito.

È quanto accaduto a Rezaul Haque, 32 anni originario del Bangladesh, che abita a Marghera ma lavora a Venezia in un locale come cameriere. Quattro giorni fa è uscito a prendersi le sigarette ed è stato aggredito sotto la sua abitazione. Erano in tre contro di lui, ha raccontato il 32enne alla polizia.

Calci, pugni, botte. I malviventi lo hanno sbattuto contro un’auto, poi a terra, finché il 32enne non è caduto sbattendo la testa. il giovane è rimasto a terra ed è stato soccorso dall’ambulanza del 118 chiamata dalle forze dell’ordine, che lo ha portato al Pronto soccorso. È rimasto una notte in ospedale, per il trauma cranico riportato.

Sui social è circolato il video che mostra attimo per attimo la scarica di botte contro il 32enne, “colpevole” di aver rifiuto una sigaretta.